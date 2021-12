Bauplätze kosten auch viel Agrarflächen

Zum Artikel "Menschen drängen auf Bauland" vom 10. Dezember

Es ist ganz natürlich, dass viele Menschen ihr eigenes Häuschen mit Garten oder die eigenen vier Wände haben wollen. Aber man sollte dabei nicht außer Acht lassen, dass Bauland kein nachwachsender Rohstoff ist. Mit jedem Bauplatz geht meistens auch Agrarfläche verloren. Sollen doch mal die tollen Statistiker errechnen, wie viel an Agrarfläche in 20 Jahren durch Bauaktivitäten verloren gehen und welche Auswirkung dies für unseren Lebensmittelbedarf hat. Wollen wir in 20 Jahren unsere landwirtschaftlichen Produkte alle aus dem Ausland beziehen? Welche Umweltbelastungen sind mit den ganzen Folgen damit verbunden? Zusätzlicher Straßenbau, Versiegelung der Böden, Klimawandel mit Unwettern und Starkregen. Man müsste über bessere Konzepte nachdenken und diese realisieren.