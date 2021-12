Kinder beider Glaubensrichtungen können voneinander lernen

Zu: "Unterschriften gegen Moschee-Standort"

Der Leserbriefschreiber Erich Rieder hat es glasklar erkannt: mit dem Wunsch der DITIB-Gemeinde in Rain eine Moschee zu errichten, steht der Untergang des „Abendlandes“ unmittelbar bevor oder zumindest die bedrohliche „Islamisierung“ Deutschlands, in Rain am Lech beginnend!

Wie können Muslime es überhaupt wagen ein Gotteshaus bauen zu wollen, anstatt in ihrer Hinterhofmosche zu bleiben. Und diese Vorhaben noch dazu gegenüber einem „christlichen Kindergarten“ umzusetzen! Die Kinder müssen davor geschützt werden, dass der muslimische Glaube aus dem Gemäuer der Moschee sich heimlich, hinterhältig und vielleicht auch mittels Gewalt bei den „christlichen“ Kindern einschleicht, einnistet und diese zum falschen Glauben verführt! Bravo, Herr Rieder, sie sind ein aufrechter Kämpfer für das bedrängte Christentum! Oder wäre es vielleicht einen Gedanken wert, sich auf Abraham/Ibrahim zu besinnen als denjenigen, dessen Glaube an den Einen Gott für Juden, Christen und Muslime zur gemeinsamen Basis dieser drei Weltreligionen wurde! Vielleicht könnten Kinder beider Glaubensrichtungen voneinander lernen und den Eltern religiöse Toleranz, Dialogfähigkeit und gemeinsame religiöse Feste vermitteln, um dadurch Vorurteilen zu begegnen und diese abzubauen