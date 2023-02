Nach Ausnahmezustand kommt Müllnotstand

Zum Artikel "Narren versetzen Bäumenheim nachts in den Ausnahmezustand" vom 18. Februar:

Aber leider auch tags darauf in den Müllnotstand. Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich habe grundsätzlich nichts gegen den Nachtumzug, den der CCB immer ganz toll organisiert. Aber muss es in unserem Ort am Morgen danach jedes Mal ausschauen, als ob über Bäumenheim eine Müll-Atombombe detoniert ist? Ein Dank den Helfern des CCB, die einen ziemlichen Teil ihres Samstags opfern, um diesen "Saustall" wieder zu beseitigen. Ein Appell an alle Narren und Närrinnen für das kommende Jahr: Ihr bringt vielfach eure Getränke zum Nachtumzug mit, also nehmt die leeren Verpackungen auch wieder mit nach Hause oder entsorgt sie zumindest in den dafür bereitgestellten Behältnissen, statt sie wo ihr geht und steht einfach wegzuschmeißen.