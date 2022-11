Oberndorf hat gastronomisch was zu bieten

Zu: "Oberndorfer wollen gutbürgerliche Gastronomie" vom 1. November.

Seit sechs Jahren betreiben wir mit viel Herzblut und Liebe eine Gastronomie in Oberndorf, Ortsteil Flein. Wir gehören zu Oberndorf. Zum wiederholten Male müssen wir in der Zeitung lesen, dass Bürger fehlende Gastronomie mit gutbürgerlicher Küche in Oberndorf vermissen. Dabei gibt es zwei Gaststätten, wenn auch in anderer Form. Beide Gaststätten sind mit ansprechendem Ambiente ausgestattet und bieten auch gutbürgerliche Küche an. Es entsteht der Eindruck, Oberndorf hätte zur Zeit gastronomisch nichts zu bieten. Das zu schätzen und zu sehen, was vorhanden ist, wäre wichtig.