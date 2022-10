Opfer für Energiewende bereits voll geleistet

Zum Artikel "Gemeinderat lehnt Solarpark ab" vom 30. September:

Als Freifläche gilt eine Fläche ohne Bebauung. Hier "baut" die Natur allein oder zusammen mit den Menschen die Landschaft. Die hoch gepriesene Energiewende frisst solche Freiflächen, zu denen auch unsere Wälder gehören. Somit zerstört auch sie nachhaltig und unbestritten unsere Wälder, unseren Erholungsraum und unsere Lebensgrundlagen. So dürfte es selbstverständlich sein, dass die Gemeinschaft mitbestimmen darf, wenn jemand in die Landschaft solch "imposante" Industrieanlagen "pflanzen" will.

Meine Hochachtung gilt dem Bürgermeister und Gemeinderat, welcher weitere Landschaftszerstörung ablehnt. Gemeint sind die Verantwortlichen der Gemeinde Fünfstetten, einer Gemeinde, welche wirklich ihren "Leidensbeitrag" und ihre Opfer für die Energiewende ohne Zweifel bereits voll geleistet hat. So mag die Ablehnung weiterer Industrieanlagen die Antragsteller schmerzen. Doch nicht jeder wird sich an der Energiewende bereichern können.