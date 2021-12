Pooltests: Wieder wurde viel Zeit verschwendet

Zum Artikel "Pool-Tests in Kitas vor dem Aus" vom 3. Dezember:

Ich war etwas überrascht, dass dieses Kindergartenjahr wieder ohne die Pooltests gestartet ist. In Münster wurde dann im Oktober eine Umfrage gemacht, wer sein Kind mittels Pooltests testen lassen will. Ich muss sagen, dass mich die geringe Bereitschaft, dieses Angebot anzunehmen, sehr schockierte. Dennoch wurde für den Kindergarten in Münster beschlossen, diese Tests anzubieten. Doch plötzlich hieß es, dass wegen der Bürokratie einer diesbezüglichen Ausschreibung, die Testungen noch auf sich warten lassen. Ich erlaube mir die Anmerkung, dass im letzten Jahr an einem Mittwoch beschlossen wurde, den Kindergarten erneut zu schließen, was am darauffolgenden Tag bereits der Fall war. Uns Eltern wurde somit nicht einmal ein ganzer Tag gegeben, um uns um die Betreuung unserer Kinder zu kümmern. Wir befanden uns zu dieser Zeit noch in einer epidemischen Notlage von nationaler Tragweite. Die Maßnahmen, welche deshalb beschlossen wurden, sind uns wohl allen noch bekannt. Es scheint aber in einer solchen Notlage nicht möglich zu sein, auf unnötige bürokratische und zeitverschwendende Verfahren verzichten zu können. Wie ich nun aus der Zeitung erfahren habe, hat sich nun kein Labor auf diese Ausschreibung gemeldet. Es wurden also wieder kostbare Wochen verschwendet, in denen wir einer Testung unserer Kinder keinen Schritt nähergekommen sind, eher im Gegenteil. Mir fehlen mittlerweile die Worte, wir wenig in dieser Pandemie auf unsere Kinder geachtet wird.