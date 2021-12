Tanzhaus: Stadträte ignorieren Bürgerwillen

Zum Artikel "Tanzhaus: Stadtsaal künftig im Dachgeschoß?" vom 16. November

Offensichtlich kann die die Mehrheit des Stadtrates ihre Niederlage beim Bürgerentscheid nicht verwinden. Die Räte versuchen nun, ihre Ideen entgegen der Mehrheit der Abstimmenden beim Bürgerentscheid durchzusetzen. Sie wollen „Recht behalten“ und wollen ein „anderes Tanzhaus“. Beim Bürgerentscheid hat sich die Mehrheit der Abstimmenden dafür entschieden, nicht abzureißen, sondern zu sanieren. Dabei war es wohl ihre Vorstellung, das Haus in seinem wesentlichen Bestand zu erhalten, es zu verbessern und zu modernisieren. „Herzstück“ sollte ein repräsentativer Stadtsaal in seiner bisherigen Größe mit rund 400 Sitzplätzen als Veranstaltungs- und Kulturzentrum unserer Stadt bleiben. Die „Abrissbefürworter“ sehen nun den Stadtsaal als unbedeutend an, der zum einen verkleinert und zum anderen ins Dachgeschoß des Hauses verbannt werden soll. Eine solche Maßnahme wäre sicher nicht nur technisch schwierig, sondern würde unbezahlbare Mehrkosten verursachen. Als Mittelpunkt für Kultur und Gesellschaft und als repräsentatives Veranstaltungszentrum kann ein Saal im Dachgeschoß wohl nicht mehr bezeichnet werden; er würde der Stellung Donauwörths als Kreisstadt nicht gerecht. Zudem wäre ein Saal mit einem Fassungsvermögen von maximal 300 Besuchern für attraktive Kultur- und sonstige Veranstaltungen zu klein; er würde von Veranstaltungsagenturen abgelehnt. Es muss vermutet werden, dass die „Abrissbefürworter“ mit ihren Vorschlägen den Bau einer Stadthalle favorisieren wollen und damit die Bedeutung des Tanzhauses hintanstellen. Soll wirklich eine „Industriehalle“ im Gewerbegebiet am Stadtrand, weitab von der Kernstadt und fußläufig kaum zu erreichen, das kulturelle und gesellschaftliche Zentrum Donauwörths werden? Ein Armutszeugnis für unsere Stadt. Und wo sollen beispielsweise die Abschlussfeiern der Schulen, die Veranstaltungen der IFD oder die Seniorenkonzerte und vieles andere stattfinden? Beschämend, dass unsere Schulen für ihre Feiern in andere Städte und Gemeinden ausweichen müssen, weil in Donauwörth kein geeigneter Raum zur Verfügung steht. Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit den Vorstellungen eines Teils des Stadtrates nicht einverstanden erklären und ihre Meinung dazu offen und deutlich äußern.