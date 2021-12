Unterschriftenaktion gegen Moschee ist befremdlich

Zum Artikel "Unterschriften gegen den Moschee-Standort" vom 9. Dezember

Das Angebot der Stadt Rain an die türkisch-islamische Gemeinde bezüglich eines Bauplatzes für eine Moschee begrüße ich - damit beschreitet die Stadt in Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger, auch der dort lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger anderer Konfessionen, einen guten und tragbaren Weg von gelebter Toleranz. Buchstäblich befremdlich finde ich, die nun beginnende Unterschriftenaktion einiger Anwohner beziehungsweise Eltern des gegenüberliegenden Kindergartens. Festzustellen ist doch, dass es sich um einen städtischen Kindergarten handelt - dieser sollte doch offen für alle Religionen sein. Offen auch im Hinblick, dass verschiedene Religionen dort vorgestellt und besprochen werden sollten - ansonsten wird es den Kindern anderer Glaubenszugehörigkeit als den christlichen Gemeinschaften nicht gerecht. Oder gibt es dort überhaupt keine anderen Mitglieder anderer Religionen? Welches Leitbild wurde in dem städtischen Kindergarten aufgestellt? Nur als Förderschwerpunkt das Feiern christlicher Feste?

Eine gelebte Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit kann nicht im Interesse der dort zu betreuenden Kinder sein. Interessiert die Kinder, ob der Spielkamerad an den christlichen Gott oder Allah glaubt oder betet? Ob er Weihnachten oder das Zuckerfest feiert? Wünschenswert wäre, gerade jetzt vor dem christlichen Weihnachten, dass die Kulturen und Religionen gemeinsam die richtigen Impulse für ein wohlwollendes Miteinander auf diesem Kontinent finden. Beispiele für religiösen Fanatismus in der Vergangenheit sowie in der Gegenwart finden wir weltweit, dieses menschengemachte Leid kann kein Gott wollen - gleich welcher Religion. Durch den Anblick der gegenüberliegenden Moschee wird kein Kind in dessen (christlichen) Grundfesten erschüttert werden, ansonsten wäre das Fundament des Glaubens sehr marode. Ich hoffe, der Bauantrag der türkisch-islamischen Gemeinde wird bald gestellt. Hoffentlich lässt sich Ditib durch die öffentliche "Meinung" nicht einschüchtern und der Stadtrat kann dem Bauvorhaben zustimmen.