Warum mit der "Normalität" falscher Zahlen leben?

Zum Artikel "Warum die Inzidenz hinterherhinkt" vom 26. November:

Der Beitrag erklärt, dass und in welchem Ausmaß die Inzidenz im Landkreis hinterherhinkt. Dabei kommt man sich vor wie in dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier". Seit beinahe zwei Jahren müssen wir uns nun mit Corona beschäftigen - und seit fast eineinhalb Jahren bekommen wir regelmäßig die Meldung, dass die Inzidenzwerte falsch berechnet sind, nicht übermittelt wurden, dass Inzidenzen am Wochenende sowieso nicht stimmen, weil da ist ja "Weekend" ... Es gibt den bösen Spruch, nach dem man nur der Statistik glauben darf, die man auch selbst gefälscht hat. Natürlich unterstellt niemand dem Landratsamt oder dem Gesundheitsamt diese Absicht. Aber man könnte auf den Gedanken kommen, dass entweder der Landrat oder die Leiterin der Gesundheitsbehörde - oder beide zusammen mit dieser Aufgabe überfordert sind. Wenn man sieht, wie der Komplex Landratsamt in den vergangenen Jahren gewachsen ist, fragt man sich, was die alle so machen? Das halbe Viertel um die Heilig-Kreuz-Kirche besteht zwischenzeitlich aus der Behörde, die sich mit Sicherheit gut selbst verwaltet, aber ihre Aufgaben in der Krise anscheinend nicht so ganz erfüllen kann. Aber um Hilfe bei der Bundeswehr will man aus welchen Gründen auch immer nicht nachfragen. Da leben wir dann doch lieber mit der "Normalität" falscher Zahlen, sobald die Inzidenz eine gewisse Marke überschreitet. Vielleicht würde es helfen, wenn man sich neue Faxgeräte anschaffen würde, um den Sprung in die digitale Welt besser hinzubekommen?