Akute Leukämie: Ralfs große Hoffnung auf den genetischen Zwilling

Es ist Mittag, als Anja Vogel an diesem Montag aus Dachau zurück nach Wemding kommt. Eine ihrer vielen Dachau-Fahrten seit Monaten. Früh am Morgen hat sie ihren Mann Ralf in die Onkologie des Helios-Amper-Klinikums gebracht. Drei Tage wird er dort wieder einmal stationär bleiben – drei Tage, an denen er fast durchgehend an der Infusion hängt: Chemotherapie. „Sobald sich seine Blutwerte wieder stabilisiert haben, darf ich ihn nach Hause holen“, sagt Anja Vogel.

Seit dem Sommer kämpft der 50-Jährige gegen akute Leukämie. Medikamente sollen die Krebszellen in seinem Blut eindämmen und ihre Teilung stoppen. „Wir wissen, dass mit dieser Therapie lediglich eine Stabilisierung möglich ist - wohl aber keine Heilung“, zeigt sich Anja Vogel tapfer. Wie geht es ihnen mit dieser Situation? „Wir funktionieren“, erklärt sie.

„Wir werden alles in unserer Macht stehende tun“

Die Schock-Diagnose erhielt Ralf Vogel am 18. August – seither bestimmt die Krankheit das Leben der Familie. Ohne eine passende Stammzellspende liegt die statistische Überlebenschance bei rund 20 Prozent.

Doch Familie und Nahestehende wollen nicht tatenlos zusehen. „Für uns ist es unvorstellbar, nicht alles in unserer Macht stehende zu tun. Meine beiden Kinder, unsere Freunde und ich geben die Hoffnung nicht auf, dass wir noch viele gemeinsame Momente mit Ralf erleben“, sagt Anja Vogel. Sie alle organisieren in Kooperation mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) für Samstag, 25. Oktober, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr eine Registrierungsaktion in der Stadthalle Wemding (Polsinger Weg 5).

Unter dem Motto „Gemeinsam für Ralf“ rufen sie dazu auf, an diesem Tag zu kommen und sich als potenzielle Stammzellspenderin oder -spender registrieren zu lassen – für Ralf und für alle, die in dieser bedrohlichen Situation sind. „Wer gesund ist und zwischen 17 und 55 Jahren, hat jetzt die Chance, ein Leben zu retten“, appellieren sie.

Beschwerden hatte Ralf Vogel kaum, er war lediglich schlapp

Ralf Vogel Foto: Vogel

Begonnen hat es für Ralf Vogel zunächst ganz harmlos und unerwartet. „Er war im Juni zum Check-up beim Hausarzt“, erzählt seine Frau, „da hat das Blutbild plötzlich nicht ganz gepasst. Ende Juli hat er sich dann beim Onkologen vorgestellt und dann kam alles Knall auf Fall: Am 18. August war Knochenmarkbiopsie, nur einen Tag später dann die Diagnose: akute Leukämie.“

Direkt Beschwerden hatte der 50-Jährige zuvor nicht. „Er hat sich nur ein bisschen schlapp gefühlt - müde irgendwie. Wir haben das nicht dramatisch gedeutet.“ Es war ja auch durch seine Aktivitäten erklärbar. Ralf Vogel, ein Mann mitten im Leben, der sich neben Familie und Beruf auch stark im Sport engagiert: als Spielleiter Jugend beim Bayerischen Fußball-Verband auf Landkreisebene und als Fußball-Schiedsrichter in der Schiedsrichtergruppe Nordschwaben.

Ralf Vogel braucht seinen genetischen Zwilling

Die Nachricht der Ärzte allerdings hat sein Leben und das der ganzen Familie dann von jetzt auf gleich völlig auf den Kopf gestellt. Sie wissen: Er kann die schwere Krankheit nur dann besiegen, wenn es - irgendwo auf der Welt - einen passenden Spender gibt, der dieselben Gewebsmerkmale hat. „Um diesen genetischen Zwilling zu finden, müssen möglichst viele Menschen registriert sein“, erklärt die DKMS. „Deshalb rufen Familie und Freunde gemeinsam mit unserer Organisation dazu auf, sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren zu lassen.“

Voller Hoffnung blickt die Familie Vogel diesem Tag entgegen. Er ist das Ziel, dem sie jetzt zunächst entgegenfiebern. „Mein Mann hat akzeptiert, dass es nur mit einer Knochenmarkspende geht“, weiß Anja Vogel. „Sonst hat er kaum eine Überlebenschance.“ Bisher packe er die Chemotherapie relativ gut, die er inzwischen mehrfach bekommen hat. Doch eine Dauerlösung ist das nicht.

„Wir hadern nicht“, sagt Anja Vogel. „Mein Mann sagt: Da muss ich durch. Und insgesamt überwiegt bei uns die Hoffnung. Aber natürlich gibt es Momente, in denen wir uns klar ist, dass es gut oder schlecht ausgehen kann.“ Ralfs Freunde und Angehörige rufen deshalb inständig auf: „Wir geben nicht auf, bis Ralf sein Match gefunden hat. Doch alleine schaffen wir das nicht. Bitte macht alle mit!“

info: Wer keine Zeit hat, am 25. Oktober vorbeizukommen, kann ein Registrierungsset anfordern über: www.dkms.de/hilf-Ralf. Auch Geldspenden können Leben retten: DKMS-Spendenkonto, IBAN DE89 7004 0060 8987 0009 11, Verwendungszweck: Ralf KPH 113. Spender, die bereits registriert sind, müssen nicht mitmachen.