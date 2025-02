Lichtmast in Bäumenheim angefahren

Am frühen Freitagmorgen ist in Bäumenheim ein Lichtmast angefahren und beschädigt worden. Der Zeitraum beläuft sich auf den Zeitraum von 4.30 Uhr und 5 Uhr. Der Lichtmast befindet sich in der Mertinger Straße, etwa 100 Meter vor der Werkszufahrt GEDA. Der Mast knickte um, nachdem das unbekannte Fahrzeug dagegenfuhr. Die von der Polizei gesicherten Spuren weisen darauf hin, dass der Schaden von einem Lkw verursacht wurde. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann oder gar selbst am Unfall beteiligt gewesen sein könnte, wird gebeten, sich unter Telefon 0906 / 70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

