Polizei stoppt Lkw-Fahrer auf B25: Mehrere Verstöße

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag auf der B25 bei Hoppingen einen Lkw-Fahrer gestoppt, der gegen eine Reihe von Regeln und Vorschriften verstoßen hat. Der Sattelzug, der in Richtung Harburg unterwegs war, fiel einer Streifenbesatzung gegen 1 Uhr auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur einen Geschwindigkeitsverstoß fest. Der 39-jährige, der am Steuer saß, hatte auch gegen mehrere Vorschriften des Fahrpersonalgesetztes verstoßen und das Kontrollgerät nicht ordnungsgemäß bedient.

Da der Lkw-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Polizisten eine Sicherheitsleistung. Der Mann durfte auch nicht mehr weiterfahren. (AZ)