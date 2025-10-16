Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Lkw-Fahrer auf B25 bei Hoppingen gestoppt: Mehrere Verstöße gegen Vorschriften

Hoppingen

Polizei stoppt Lkw-Fahrer auf B25: Mehrere Verstöße

Die Polizei kontrolliert nachts einen Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße bei Hoppingen. Dabei kommt einiges ans Tageslicht.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat auf der B25 bei Hoppingen einen Lkw-Fahrer angehalten, der gegen diverse Vorschriften verstoßen hat.
    Die Polizei hat auf der B25 bei Hoppingen einen Lkw-Fahrer angehalten, der gegen diverse Vorschriften verstoßen hat. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag auf der B25 bei Hoppingen einen Lkw-Fahrer gestoppt, der gegen eine Reihe von Regeln und Vorschriften verstoßen hat. Der Sattelzug, der in Richtung Harburg unterwegs war, fiel einer Streifenbesatzung gegen 1 Uhr auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur einen Geschwindigkeitsverstoß fest. Der 39-jährige, der am Steuer saß, hatte auch gegen mehrere Vorschriften des Fahrpersonalgesetztes verstoßen und das Kontrollgerät nicht ordnungsgemäß bedient.

    Da der Lkw-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Polizisten eine Sicherheitsleistung. Der Mann durfte auch nicht mehr weiterfahren. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden