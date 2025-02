Lkw streift Gartenmauer in Rain: Unfallflucht

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag in Rain einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte mit einem Silosattelzug auf dem Finkenweg in Rain in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. In einer Linkskurve streifte der Auflieger die Gartenmauer eines Anwesens.

An dieser entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt wird. Ein Zeuge teilte das Kfz-Kennzeichen des Sattelaufliegers mit. Sollte es weitere Personen geben, die ebenfalls Angaben zum Lkw machen können, sind diese aufgerufen, sich bei der Inspektion Rain zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)