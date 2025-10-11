Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der B2 – Polizei stoppt Fahrer bei Bergstetten

In Donauwörth hat am Freitag ein 53-jähriger Lkw-Fahrer auf der B2 in Richtung Kaisheim einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Auf Höhe des Weilers Schöttle touchierte er gegen 12 Uhr mit der rechten Seite seines Fahrzeugs die Leitplanke, hielt jedoch trotz des Schadens nicht an. Ein Zeuge verfolgte den flüchtigen Lkw, bis dieser von einer Streife der Polizei Donauwörth auf einem Parkplatz bei Bergstetten gestoppt werden konnte. Der entstandene Gesamtschaden an Lkw und Leitplanke wird auf rund 4500 Euro geschätzt. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B2 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis