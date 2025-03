Lkw-Fahrer mit falscher Fahrerkarte unterwegs

Die Polizei hat am Dienstag einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der bei Donauwörth mit einer falschen Fahrerkarte unterwegs war. Gegen 7.15 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann an der B2 in Höhe Donauwörth.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einer falschen Fahrerkarte unterwegs war. Die verwendete Karte gehörte einem Kollegen. Die Polizisten stellten die Fahrerkarte sicher. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 800 Euro hinterlegen. (AZ)