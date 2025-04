Lkw-Fahrer schätzt Situation falsch ein und prallt gegen Auto

Ein Missverständnis führte am Dienstag in Bäumenheim zu einem Verkehrsunfall, den die Polizei Donauwörth folgendermaßen schildert: Um 10.45 Uhr wollte ein 49-jähriger Autofahrer von der Bahnhofstraße nach links auf ein Werkstattgelände einbiegen. Ein von hinten herannahender Lkw-Fahrer schätzte den Sachverhalt falsch ein und wollte den 49-Jährigen noch vor dessen Abbiegevorgang überholen. Dabei prallte der 52-Jährige mit der rechten Bordwand des Lasters gegen die linke Front des Autos. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. Es entstand jedoch ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. (AZ)

