Lkw-Fahrer übersieht Roller: 17-Jähriger in Wemding verletzt

In Wemding ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer fuhr vom Parkplatz der Firma Appl und wollte die Senefelder Straße in Richtung Firmengelände überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt und übersah einen 17-jährigen Rollerfahrer. Der Jugendliche stürzte beim Zusammenstoß und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Lkw-Fahrer wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)
Wemding
