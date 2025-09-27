Icon Menü
Wemding

Lkw-Fahrer übersieht Roller: 17-Jähriger in Wemding verletzt

In Wemding kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Rollerfahrer verletzt wurde. Der Fahrer eines Lkws hatte ihn übersehen.
    In Wemding wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild)
    In Wemding wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Widemann

    In Wemding ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer fuhr vom Parkplatz der Firma Appl und wollte die Senefelder Straße in Richtung Firmengelände überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt und übersah einen 17-jährigen Rollerfahrer. Der Jugendliche stürzte beim Zusammenstoß und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Lkw-Fahrer wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

