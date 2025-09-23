Lkw und Auto stoßen zusammen: 11.000 Euro Schaden bei Unfall in Wemding

Ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen hat sich am Montag in Wemding ereignet. Um 14.55 Uhr fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Kehläcker in Richtung Staatsstraße. Zur selben Zeit war laut Polizei ein 28-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Lkw-Gespann dort in Richtung Am Neuhau unterwegs.

An einer Engstelle, die wegen parkender Autos entstanden war, kam es zu einer Streifkollision der beiden Fahrzeuge. Der daraus resultierende Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 11.000 Euro. (AZ)