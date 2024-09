Lkw kollidiert mit Bahnbrücke bei Nordheim und verursacht Chaos

Am Freitag ist ein Lkw-Fahrer bei Nordheim mit seinem Fahrzeug gegen eine Bahnbrücke gefahren. Der 59-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug mit Hakenliftaufbau die Kreisstraße von Auchsesheim kommend in Richtung Nordheim. Gegen 9.50 Uhr passierte er die Bahnunterführung bei Nordheim und bemerkte nicht, dass zu diesem Zeitpunkt der Hakenlift seines Lkws nach oben ausgefahren war. Ungebremst kam es zur Kollision mit der Brücke. Der Hakenlift stieß zunächst gegen einen Querträger, anschließend hakte sich der Haken an der Unterkonstruktion der Brücke ein.

Dabei wurde die Brückenkonstruktion in der Mitte gestaucht, der westliche Teil der Brücke und die Bahngleise wurden verschoben. Das hatte auch erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Auch die Kreisstraße wurde im Bereich der Bahnunterführung für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der Lkw verlor durch den Zusammenstoß größere Mengen Hydrauliköl, der Hakenaufbau wurde komplett verbogen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ersten Schätzungen zufolge entstand an der Brücke ein Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Die Statik der Brücke musste überprüft werden. An der Unfallstelle befanden sich neben der Polizei die Feuerwehren aus Donauwörth und Nordheim, Mitarbeiter vom zuständigen Kreisbauhof, sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz. (AZ)