Lastwagen kracht in Leitplanke auf der Lechbrücke

Eine Lkw-Fahrerin ist am Dienstagmorgen auf der Lechbrücke in Rain in einen Unfall geraten. Nach Angaben der Polizei wollte die auf der B16 aus Richtung Donauwörth kommende Fahrerin des Lkw-Gespanns gegen 6.50 Uhr die Lechbrücke überqueren. Dabei prallte die 32-Jährige jedoch mit dem Zugfahrzeug gegen die rechtsseitige Schutzplanke der Brücke.

Sowohl der Lastwagen als auch die Leitplanke wurden dabei schwer beschädigt. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Zudem blockierte das liegengebliebene Lkw-Gespann eine Fahrspur der B16, was für rund zwei Stunden zu Behinderungen des durchlaufenden Verkehrs führte. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Lkw-Fahrerin begründete den Unfall mit der zum Unfallzeitpunkt tief stehenden Sonne, durch die sie geblendet worden sei. (AZ)