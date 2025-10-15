Lkw-Gespann kracht beim Rückwärtsfahren in Gartenzaun

Ein Unfallfahrer krachte am Dienstagmorgen in einen Gartenzaun in Harburg und entfernte sich danach unerlaubt. Doch der Mann kam damit nicht durch. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Dienstag gegen 9.10 Uhr. Um diese Zeit rangierte ein 55-Jähriger mit seinem Lkw Gespann Im Grundhof rückwärts. Als er die Stichstraße in Richtung Innenstadt verlassen wollte, beschädigte er einen Gartenzaun. Dadurch entstand Schaden in Höhe von 750 Euro. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich mit dem Eigentümer des Pfostens in Verbindung zu setzen. Die Polizei stellte den Unfallverursacher fest. Ihn erwartet eine Strafanzeige wg. unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (AZ)

