Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Lkw-Unfall in Harburg endet mit Strafanzeige nach Kollision mit Gartenzaun

Harburg

Lkw-Gespann kracht beim Rückwärtsfahren in Gartenzaun

Der Schaden an dem Gartenzaun wird auf 750 Euro beziffert. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelte einen Unfallfahrer, der geflüchtet war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.
    Die Polizei ermittelte einen Unfallfahrer, der geflüchtet war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Foto: Marijan Murat/dpa, Symbolbild

    Ein Unfallfahrer krachte am Dienstagmorgen in einen Gartenzaun in Harburg und entfernte sich danach unerlaubt. Doch der Mann kam damit nicht durch. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall am Dienstag gegen 9.10 Uhr. Um diese Zeit rangierte ein 55-Jähriger mit seinem Lkw Gespann Im Grundhof rückwärts. Als er die Stichstraße in Richtung Innenstadt verlassen wollte, beschädigte er einen Gartenzaun. Dadurch entstand Schaden in Höhe von 750 Euro. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich mit dem Eigentümer des Pfostens in Verbindung zu setzen. Die Polizei stellte den Unfallverursacher fest. Ihn erwartet eine Strafanzeige wg. unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden