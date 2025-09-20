Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf B2 bei Asbach-Bäumenheim

In Asbach-Bäumenheim ist es am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der B2 zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen gekommen. Ein 47-jähriger Berufskraftfahrer wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und übersah dabei den Lkw eines 56-Jährigen, der sich auf dem linken Fahrstreifen auf gleicher Höhe befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

