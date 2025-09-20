Icon Menü
Lkw-Zusammenstoß auf B2 bei Asbach-Bäumenheim: 20.000 Euro Schaden verursacht

Bäumenheim

Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf B2 bei Asbach-Bäumenheim

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitag einen Unfall auf der B2 verursacht. Dabei entstand ein Schaden von über 20.000 Euro.
    Auf der B2 hat sich am Freitag ein Unfall mit zwei Lkws ereignet. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Widemann

    In Asbach-Bäumenheim ist es am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der B2 zu einem Unfall zwischen zwei Lastwagen gekommen. Ein 47-jähriger Berufskraftfahrer wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und übersah dabei den Lkw eines 56-Jährigen, der sich auf dem linken Fahrstreifen auf gleicher Höhe befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

