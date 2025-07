Ludwig-Auer-Schule: Dank für die Chance auf einen Bildungsabschluss

Die diesjährigen Entlassfeiern an der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth standen ganz im Zeichen einer wertvollen Lebensweisheit: Auch wenn der Wind sich dreht – wer die Segel richtig setzt, bleibt auf Kurs. Emotionaler Höhepunkt bei der Abschlussfeier für die 9. Klassen war ein spontaner Wortbeitrag einer Schülerin aus Afghanistan, die sich bei der Schule und bei der Bundesregierung dafür bedankte, dass sie als Mädchen die Chance auf einen Schulabschluss bekommen hat – was in ihrem Heimatland undenkbar gewesen wäre.

Durch diese Aussage verdeutlichte sie allen Anwesenden den hohen Wert von Bildung, die in unserer Gesellschaft als fast selbstverständlich angesehen wird. Der Abend begann mit einer Andacht, die die Wundererzählung „Stillung des Sturms“ aus dem Lukas-Evangelium in den Mittelpunkt stellte. Die Dekane Robert Neuner und Frank Wagner erinnerten daran, dass man im Leben immer wieder Stürmen ausgesetzt ist, die man nicht beeinflussen kann, aus denen man jedoch mit Vertrauen auf Gott gestärkt hervorgehen kann – ganz gleich, ob christlich oder muslimisch geprägt. Hodscha Anart Nesim bekräftigte dies in seinen Segensworten.

Icon vergrößern Die Schulbesten beim Mittleren Bildungsabschluss waren Julian Göller und Amelie Bleichner. Eingerahmt werden sie von Rektorin Heike Ritzka (links), Bärbel Stahl (2. von links), Bürgermeister Josef Reichensberger (3. von links), Bürgermeisterstellvertreter Martin Dirr und Bürgermeister Marcus Späth. Foto: Mario Steixner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Schulbesten beim Mittleren Bildungsabschluss waren Julian Göller und Amelie Bleichner. Eingerahmt werden sie von Rektorin Heike Ritzka (links), Bärbel Stahl (2. von links), Bürgermeister Josef Reichensberger (3. von links), Bürgermeisterstellvertreter Martin Dirr und Bürgermeister Marcus Späth. Foto: Mario Steixner

Die Schüler und Schülerinnen zeigten auf beeindruckende Weise, dass sie bereit waren, Kurs aufzunehmen. Mitreißende Choreografien der Tanz-AG unter der Leitung von Silvia Scheurich, die energiegeladene Darbietung der Turn-AG von Melanie Hammel und die musikalische Leidenschaft der Schulband unter Leitung von Jörg Schachner machten dies deutlich. Die Prüfungen – die „Stürme des Schulalltags“ – meisterten die Schüler mit Teamgeist, Durchhaltevermögen und dem festen Willen, ihr Ziel zu erreichen. Dies wurde in einem Rückblick auf das vergangene Schuljahr von den Klassenleitern Ute Kopp, Birgit Sauter, Klaus Mannert und Jörg Schachner teils nachdenklich, teils humorvoll mit kleinen Episoden veranschaulicht. Auch die Abschlussreden der Schüler waren von dem Bewusstsein geprägt, dass Erfolge nicht vom Wind abhängen, sondern davon, ob man bereit ist, neue Segel zu setzen – mit Offenheit, Kampfgeist und Entschlossenheit sowie der Fähigkeit, bei Bedarf auch einmal umzulenken.

Vertreter der Kommunen – Bürgermeister Marcus Späth aus Tapfheim, stellvertretender Bürgermeister Martin Dirr aus Oberndorf, Bürgermeister Josef Reichensberger und Oberbürgermeister Jürgen Sorré aus Donauwörth – lobten nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkräfte und Eltern. Rektorin Heike Ritzka und Elternbeiratsvorsitzender Michael Görlich griffen die nautische Metaphorik auf und würdigten das Engagement, den Einsatz und das Coaching der „Crew“ – mit der klaren Botschaft: Nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern mit Kurs auf neue Ufer weitermachen. Eine besondere Auszeichnung als „besonders versierte Kapitäne“ erhielten die Jahrgangsbesten in Form eines kleinen Präsents von den Vertretern des Fördervereins, Werner Freißler und Bärbel Stahl.

Unter tosendem Applaus wurden die Absolventen – ebenso wie alle musisch-künstlerischen Mitwirkenden – in die Nacht entlassen. Bei liebevoll arrangierten Häppchen, für die Isabell Zach, Gudrun Olbrich, Susanne Ries und ihre engagierten Neuntklässlerinnen gesorgt hatten, wurde noch einmal gemeinsam angestoßen. (AZ)