Ludwig Zausinger will Bürgermeister werden

Bis vor nicht allzu langer Zeit war Ludwig Zausinger die kommunalpolitische Bühne ziemlich fremd. Der Monheimer war beruflich als Polizist tätig, Ende Mai 2024 verabschiedete er sich in Pension. Seitdem engagiert er sich in der Bürgerinitiative (BI), die sich für den Erhalt des Waldes in der Jurastadt einsetzt und den ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Kommune initiierte. Während dieser Zeit hat ihn nach eigenen Angaben einiges an der Monheimer Stadtpolitik genervt. Deshalb beschlossen Zausinger und einige Mitstreiter, selbst auf diesem Gebiet aktiv zu werden.

