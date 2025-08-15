Machte bei Polizei Halt: Radfahrer mit über drei Promille in Donauwörth unterwegs

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag stark alkoholisiert durch Donauwörth geradelt. Gegen 19.40 Uhr beobachteten Zeugen den Mann dabei, wie er mit seinem Fahrrad auf der Kapellstraße in Richtung Zirgesheimer Straße fuhr. Auf Höhe der Polizeiinspektion setzte er sich an die Bank und pöbelte Passanten an.

Polizeibeamte kontrollierten ihn und stellten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert über drei Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den amtsbekannten 44-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

