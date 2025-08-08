Icon Menü
Mähdrescher gerät nahe Riedlingen in Brand

Riedlingen

Mähdrescher raucht auf Acker: Feuerwehren im Einsatz

Nahe Riedlingen qualmt es aus einer Erntemaschine. Der Landwirt kann Schlimmeres verhindern, zwei Feuerwehren sind vor Ort.
    •
    •
    •
    Die Feuerwehr eilte am Donnerstag zu einem Mähdrescher nahe Riedlingen.
    Die Feuerwehr eilte am Donnerstag zu einem Mähdrescher nahe Riedlingen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein abruptes Ende haben am Donnerstag für einen Landwirt die Erntearbeiten auf einem Getreideacker bei Riedlingen genommen: Durch einen technischen Defekt rauchte es aus dem Mähdrescher. Zwei Feuerwehren waren im Einsatz.

    Um kurz nach 18 Uhr bemerkte der Bauer, der auf einem Feld westlich des Orts tätig war, das mit der Maschine etwas nicht stimmte. Er stellte das Fahrzeug, aus dem wegen eines Kabelbrands Qualm drang, sogleich ab. Der Mann setzte einen Notruf ab und bekämpfte die Flammen mit einem Pulverlöscher.

    Feuerwehren aus Riedlingen und Donauwörth auf Acker im Einsatz

    Bis die Freiwilligen Feuerwehren aus Riedlingen und Donauwörth eintrafen, hatte der Landwirt die Flammen erfolgreich erstickt. Der Umfang des Schadens an dem Mähdrescher war laut Stadtbrandinspektor Alexander Zobel zunächst unklar. Die Feuerwehren, die mit rund 40 Kräften vor Ort waren, nässten den Bereich um die Maschine mit Wasser ein, um die Gefahr eines Flächenbrands auszuschließen. (wwi)

