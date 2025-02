Polizei sucht Zeugen: Männer stehlen Parfum

Zwei Männer haben am Mittwoch in Donauwörth Parfum gestohlen. Zu der Tat kam es um kurz vor 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in einem Einkaufszentrum in der Dillinger Straße. Die beiden Täter nahmen jeweils zwei hochwertige Parfumflacons mit einem Gesamtwert von über 300 Euro aus der Auslage. Sie verließen das Geschäft mit den vier Herrendüften und bezahlten an der Kasse lediglich Süßwaren in einem geringen Wert.

Die Polizei nahm ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. Zeugen beschrieben die beiden männlichen Personen folgendermaßen: normale Statur, dunkelhäutig, einer der beiden trug eine schwarz/weiße Mütze. Die Polizei bittet unter der 0906/706670 um Hinweise. (AZ)