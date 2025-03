Zusammenhang zu anderem Fall: Männer versuchen Parfum zu stehlen

Zwei Männer haben am Mittwoch mutmaßlich Parfum aus einem Drogeriemarkt in der Donauwörther Donau-Meile gestohlen. Am Um 13.41 Uhr beobachtete eine Angestellte die beiden laut Polizei dabei, wie sie Parfumflacons in einem Wert von knapp 200 Euro aus der Verpackung nahmen und zu entwenden versuchten. Augenscheinlich aufgrund der bemerkten Beobachtung entfernten sich die beiden Männer schnell in Richtung Bahnhof und ließen die beabsichtigte Beute in dem Geschäft zurück.

Eine sofortige Fahndung durch Polizeikräfte verlief erfolglos. Es besteht laut Polizei ein Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat am Mittwoch, 26. Februar. Zeugen konnten die beiden Tatverdächtigen beschreiben. Dabei handelt es sich um einen Mann mit indischem Erscheinungsbild, Bart, schwarzer Jacke mit gelben Details, schwarzem Oberteil, Jeanshose und schwarzen Sneakern. Die zweite Person wies ein afrikanisches Erscheinungsbild auf und trug eine blau-weiß-schwarze Cap, schwarze Jacke, roten Kapuzenpulli, blaue zerrissene Jeans und weiße Nike-Schuhe. Ein Strafverfahren wurde aufgenommen. Die Polizei bittet unter der 0906/706670 um Hinweise. (AZ)