Magisches Katzentheater in der Aula des Gymnasiums Donauwörth

Die Zuschauer in der Aula des Gymnasiums Donauwörth erlebten an drei Abenden ein bemerkenswertes kulturelles Highlight: Das von der Theater- und Technikgruppe der Schule inszenierte Stück „Ein Abend Rund um die Katz“, eine märchenhaft-kreative, teils skurrile Inszenierung, die auf Märchen-Motiven der Gebrüder Grimm beruhte. Dazu begrüßte Fünftklässler Kilian Spiteller, griff das Thema auf und rezitierte zudem ein bekanntes Katzengedicht von Heinz Erhardt. Die aus achtköpfige Schauspiel-Truppe der Klassen 9 bis 12 verzauberte das Publikum in unterschiedlichen Rollen: Der verarmte König (gespielt von Vanessa Kolahsa) versuchte, seine Tochter (Mia Deubler) schnellstmöglich unter die Haube zu bringen, ließ dabei allerdings die Bedürfnisse der Prinzessin völlig außer Acht. Die Rolle des treuen Dieners Gustav übernahm Marikit Kraus.

Der schlaue Kater verfolgte längst einen eigenen Plan

Eine Zofe der Prinzessin (Julie Law Kam) unterstützte Gustav, allerdings nur so lange, bis der verarmte König alle Angestellten entließ und sämtliche Aufgaben Gustav übertrug, der bis zur Erschöpfung arbeitete. Schließlich mischte sich der schlaue Kater (Sibylle Schwab)ein, der längst seinen eigenen Plan verfolgte. Er las dem König alle Wünsche von den Lippen ab und stellte schließlich den Müllerssohn (Georg Schwab) als Graf zu Mühlenberg vor, sodass in das langweilige Leben der Prinzessin mehr Abwechslung kam. Der Zuschauer erkannte: Mit einem guten PR-Berater an der Seite und entsprechender Kleidung kann man sogar zum Grafen aufsteigen.

Icon vergrößern Zauberhafte Atmosphäre auf der Bühne in der Aula des Gymnasiums Donauwörth. Foto: Clémence Moreau Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zauberhafte Atmosphäre auf der Bühne in der Aula des Gymnasiums Donauwörth. Foto: Clémence Moreau

Die Produktion unterstützten nicht nur fünf bezaubernde Rebhühner (Johanna Baumgartner, Magdalena Bühler, Annika Hämmerlein, Chloe Jiang und Alessandra Tögel), sondern auch die Oberstufenschülerinnen Marie Gummermann und Noémi Krahl, die sich die Rollen des Zauberers, des älteren Müllerssohns und des Theaterbesuchers Wagner teilten. Die beiden griffen in ihren Rollen ständig zum Hörer und unterbrachen die Vorstellung, um vermeintliche Katzenkadaver aus der Wohnung des Nachbarn beseitigen zu lassen.

Brillante Live-Musik

Brillant integriert war die Live-Musik, die das Stück nicht nur stimmungsvoll untermalte, sondern die Handlung passend abrundete und den Theaterabend zum echten Erlebnis machte. Die musikalischen Darbietungen, die in erster Linie Schülerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe übernahmen, trugen zum großen Erfolg der Aufführungen bei. Jede Note schien perfekt auf die Szenen abgestimmt und verlieh dem „Katzentheater“ eine fast magische Atmosphäre.

35 talentierte Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen waren auf, vor und hinter der Bühne an dieser aufwendigen Produktion beteiligt, die von den Lehrerinnen Katharina Bühler (künstlerische Leitung) und Lena Hopfinger (technische Leitung) souverän geführt wurden. So saß der Text, Licht (Hauptverantwortung: Mara Mayr) und Ton (Hauptverantwortung: Katja Reutter) unterstützten das Spiel perfekt und auch die Umbauten funktionierten in Windeseile - eine besondere Herausforderung.

Es war kein Abend für die Katz

Vor Beginn und in der Pause konnten die Gäste eine feine Kunstausstellung mit von Schülerinnen und Schülern gezeichneten Katzenbildern und berühmten Katzenzitaten bestaunen. Auch in der Pause zeigten die Schülerinnen der Technikgruppe, dass sie sich bestens als Eventmanagerinnen eignen, da sie auch das Catering übernahmen.

Zusammenfassend bleibt zu sagen: Das im Titel der Eigenproduktion gegebene Versprechen galt. Es war kein Abend „für die Katz“, sondern ein Theatererlebnis für die ganze Familie. Die Theater- und die Technikgruppe des Gymnasiums Donauwörth bewiesen mit diesem „Katzentheater“ einmal mehr ihr großes kreatives Potenzial. (Katharina Bühler)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!