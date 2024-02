Mahnfeuer der Landwirte

An Maria Lichtmess fand in Mündling ein Mahnfeuer der Bauern statt. Mehr als 300 Personen und rund 50 Traktoren fanden sich auf einer Wiese am westlichen Ortsrand ein. Nach der Begrüßung durch den Organisator und Landwirt Johann Litzel sprach die Mündlinger Stadträtin Theresia Dannemann-Bauch. Sie betonte die Wichtigkeit der Bauern in den Dörfern. Dann ergriff der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Karlheinz Götz, das Mikrofon.

Mahnfeuer Bauern Mündling Mahnfeuer Bauern Mündling Foto: Rupert Litzel

Er ging auf die vielen Kürzungen und Vorgaben, die die Bauern seit vielen Jahren ertragen müssten, ein. Die Dieselversteuerung habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Proteste würden noch kein Ende haben. Rupert Kollmann, Vorsitzender der Waldbauervereinigung Nordschwaben, lobte den Einsatz von Götz bei den Veranstaltungen im Landkreis und darüber hinaus. Mit viel Applaus wurde den Rednern für ihre Unterstützung gedankt. (AZ, Fotos: Rupert Litzel)