Sonderausstellung im Museum KulturLand Ries zu Bruno Fischer

Erstmals sind die Werke des Malers im Museum KulturLand Ries in Maihingen zu sehen.

Etwa 200 Aquarelle, Bleistift- und Tuschezeichnungen des Malers Bruno Fischer (1880-1968) kamen gut verwahrt in einem Versandkarton als Schenkung in das Museum. Die neue Sonderausstellung "Gezeichnet B. Fischer. Ein Nachlass Rieser Bilder" präsentiert erstmals die zahlreichen Werke des akademischen Malers.

Als Heimatvertriebener kam er nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Tschechoslowakei ins Nördlinger Ries. Mit dem Zug und zu Fuß schaffte es der pensionierte Zeichenlehrer auch in entlegenere Ecken seiner neuen Heimat. Besonders oft zeichnete und malte er Szenen seines neuen Wohnortes Nördlingen. Fassaden und Winkel der Stadt- und Bauernhäuser, einsame Ruinen, Kirchen und Klöster sowie die Leute im Ries hielt er ebenfalls auf dem – in der Nachkriegszeit – raren Papier fest. Viele der Bildmotive sind Momentaufnahmen, die längst der Vergangenheit angehören. Sie sind Dokumente eines unbekannten Künstlers aus schwierigen Zeiten.

Seit dem 29. Mai läuft im Museum KulturLand Ries die Sonderausstellung "Lauter alte Schachteln? Kisten, Koffer, Kästchen packen aus", die bis zum 16. Oktober 2022 zu bestaunen ist. Jedes der Exponate erzählt seine eigene Geschichte und zeigt seinen Inhalt. Die Begleitausstellung "Gezeichnet B. Fischer. Ein Nachlass Rieser Bilder" erweitert das Ausstellungsangebot und wird am Sonntag, 12. Juni 2022 um 11 Uhr feierlich eröffnet.

Die Teilnahme ist nur mit telefonischer Voranmeldung unter 09087/9207170 oder per E-Mail an mklr@bezirk-schwaben.de möglich. Auch beim anschließenden offenen Aktionsnachmittag wird es bunt und kreativ. Kinder bemalen Häuser aus Pappschachteln und gestalten zusammen ein großes Kunstwerk. Der Musikverein Maihingen 1871 e. V. untermalt die Veranstaltung mit Stücken aus Böhmen und Mähren. Leckere Schmankerl kommen aus dem museumseigenen Holzbackofen.

Um 14 Uhr bietet Kuratorin Marilena Brunner Besucherinnen und Besuchern eine kurze Einführung in die Ausstellung und steht für Fragen zur Verfügung. Als Begleitprogramm führt Werner Paa am Sonntag, 3. Juli, über den Flugplatz Heuberg und berichtet aus dessen Geschichte. Am Sonntag, 18. September, haben Kinder dann Gelegenheit, es Bruno Fischer gleichzutun und bei einem Kurs das Ries zu malen. Informationen und Anmeldung zu diesen und weiteren Programmpunkten sind auf der Homepage des Museums nachzulesen. (AZ)