Mann greift Mitarbeiterinnen des Sicherheitsdiensts an

Zu einem Polizeieinsatz in einem Wohnheim kam es am Sonntagmittag gegen 12.29 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, fand er in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Donauwörth statt. Ein Mann griff dort zwei Mitarbeiterinnen eines Sicherheitsdienstes an. Zudem spuckte der 30-Jährige Zeugenaussagen zufolge eine der Mitarbeiterinnen an. Die zwei Frauen wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Beamte der PI Donauwörth zeigten den Mann wegen Verdachts auf Nötigung, vorsätzliche Körperverletzung sowie Beleidigung an. (AZ)

