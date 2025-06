Mann gerät bei Modellfahrzeug-Verkauf im Internet an Betrüger

Ein Mann aus dem Raum Harburg, der über ein deutschlandweit führendes Kleinanzeigenportal im Internet ein Modellfahrzeug für knapp 50 Euro verkaufen wollte, ist offenbar an Betrüger geraten und jetzt einiges Geld los.

Die Täter agierten laut Polizei so: In einer E-Mail des angeblichen Käufers wurde ein Link zur Eingabe von sensiblen Zahlungsdaten übermittelt, um die Kaufpreissumme zu erhalten. Tatsächlich wurde jedoch durch eine Täuschung keine Zahlung sondern eine widerrechtliche Abbuchung in einer Höhe von etwa 720 Euro veranlasst.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Betrug und des Ausspähens von Daten ein. (AZ)