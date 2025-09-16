Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Mann aus dem Raum Monheim will über das Internet Holzpellets kaufen und gerät an Betrüger

Monheim

Käufer von Holzpellets gerät an Betrüger

Ein Mann aus dem Raum Monheim will ein Angebot im Internet nutzen und überweist per Vorkasse Geld auf ein fremdes Konto. Die Polizei ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann aus dem Raum Monheim ist beim Versuch, Holzpellets zu kaufen, an Betrüger geraten.
    Ein Mann aus dem Raum Monheim ist beim Versuch, Holzpellets zu kaufen, an Betrüger geraten. Foto: Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann aus dem Raum Monheim wollte über das Internet Holzpellets kaufen, ist aber offenbar an Betrüger geraten. Nach Auskunft der Polizei bestellte der Käufer über eine Onlineplattform die Pellets und überwies knapp 300 Euro als Vorkasse auf ein fremdes Konto.

    Da die Ware nicht geliefert wurde, recherchierte der Mann selbst und fand heraus, dass er in einem sogenannten Fake-Shop bestellt hatte. Die Internetseite wurde inzwischen vom Netz genommen. Das Opfer erstattete am Montag Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth wegen des Verdachts des Warenbetrug. Es laufen Ermittlungen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden