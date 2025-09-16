Käufer von Holzpellets gerät an Betrüger

Ein Mann aus dem Raum Monheim wollte über das Internet Holzpellets kaufen, ist aber offenbar an Betrüger geraten. Nach Auskunft der Polizei bestellte der Käufer über eine Onlineplattform die Pellets und überwies knapp 300 Euro als Vorkasse auf ein fremdes Konto.

Da die Ware nicht geliefert wurde, recherchierte der Mann selbst und fand heraus, dass er in einem sogenannten Fake-Shop bestellt hatte. Die Internetseite wurde inzwischen vom Netz genommen. Das Opfer erstattete am Montag Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Donauwörth wegen des Verdachts des Warenbetrug. Es laufen Ermittlungen. (AZ)