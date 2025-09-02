Mann gerät bei Lenkrad-Kauf im Internet an Betrüger

Ein Mann aus Donauwörth, der über ein deutschlandweit führendes Kleinanzeigenportal im Internet ein Lenkrad kaufen wollte, ist offenbar an Betrüger geraten und jetzt einiges Geld los. Am Montag erstattete er daher Anzeige.

Der Täter agierten laut Polizei so: Der Mann wurde auf der Internet-Plattform auf die Verkaufsanzeige für ein Lenkrad aufmerksam und vereinbarte mit dem vermeintlichen Verkäufer einen Preis von 470 Euro. Diesen Betrag überwies der Donauwörther vorab auf das Konto einer spanischen Bank. Nach der Überweisung war der Unbekannte nicht mehr zu erreichen. Eine Warenlieferung unterblieb.

Recherchen der Beamten ergaben, dass es bereits zu zahlreichen gleich gelagerten Betrugsfällen im Bundesgebiet kam. (AZ)

