Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Mann aus Juragemeinde will Handy kaufen und gerät wohl an Betrüger

Donauwörth

Anzahlung für Handy: Unbekannter liefert Ware nicht

Ein Mann aus einer Juragemeinde gerät beim Versuch, ein Mobiltelefon zu kaufen, offenbar an einen Betrüger. Polizei ermittelt nach Strafanzeige.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht nach einem Betrüger, der offenbar vortäuschte, ein Handy verkaufen zu wollen.
    Die Polizei sucht nach einem Betrüger, der offenbar vortäuschte, ein Handy verkaufen zu wollen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Mann aus einer Juragemeinde ist beim Versuch, ein Mobiltelefon zu kaufen, offenbar an einen Betrüger geraten. Das Opfer wollte über ein deutschlandweit führendes Kleinanzeigenportal im Internet ein Handy der Marke iPhone 15 kaufen und überwies an den privaten Inserenten 550 Euro als Vorkasse.

    Dieser vertröstete anschließend den Nordschwaben mit Ausreden und lieferte nicht. Daher erstattete der Geschädigte nun Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges bei der Polizeiinspektion Donauwörth. Es laufen Ermittlungen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden