Anzahlung für Handy: Unbekannter liefert Ware nicht

Ein Mann aus einer Juragemeinde ist beim Versuch, ein Mobiltelefon zu kaufen, offenbar an einen Betrüger geraten. Das Opfer wollte über ein deutschlandweit führendes Kleinanzeigenportal im Internet ein Handy der Marke iPhone 15 kaufen und überwies an den privaten Inserenten 550 Euro als Vorkasse.

Dieser vertröstete anschließend den Nordschwaben mit Ausreden und lieferte nicht. Daher erstattete der Geschädigte nun Strafanzeige wegen des Verdachts des Betruges bei der Polizeiinspektion Donauwörth. Es laufen Ermittlungen. (AZ)