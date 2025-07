Günstige Gutscheine: Kaisheimer gerät an Betrüger

Ein Mann aus Kaisheim ist in der Hoffnung, über das Internet ein Schnäppchen zu machen, offenbar an einen Betrüger geraten. Das Opfer hatte laut Polizei zuvor im Internet zwei Gutscheine für einen Elektronikmarkt auf einer Kleinanzeigenplattform erworben und anstatt knapp 210 Euro Gesamtgutscheinwert nur rund 180 Euro begleichen sollen. Der Mann bezahlte diesen Betrag per PayPal-Freundezahlung an den Unbekannten.

Danach brach der Kontakt ab. Zu einer Lieferung kam es nicht. Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren auf und appellieren aufgrund diverser ähnlich gelagerter Delikte erneut, bei fremden Personen niemals eine „Familien“- beziehungsweise „Freundezahlung“ vorzunehmen. (AZ)