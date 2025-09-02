Verkauf von Schreibtischlampe: Kaisheimer wird betrogen

Ein Mann aus dem Raum Kaisheim ist in der Hoffnung, über das Internet etwas Geld zu machen, offenbar an einen Betrüger geraten. Nach Angaben der Polizei zeigte das Opfer am Montag an, dass es als Verkäufer einer Schreibtischlampe auf einem Kleinanzeigenportal im Internet agierte.

Der Mann inserierte die Lampe zu einem Preis von 40 Euro. Ein Unbekannter übermittelte via Chatfunktion der Website einen Link für die vermeintliche Bezahlung des Artikels. Der Mann klickte auf den Link und folgte den Anweisungen. Zudem bestätigte er in seiner Online-Banking-App eine Zahlung. Daraufhin wurden dem Kaisheimer knapp 500 Euro vom eigenen Bankkonto abgebucht. Die Polizei ermittelt. (AZ)

