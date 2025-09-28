Icon Menü
Mann bei Unfall verletzt: Radfahrer nahm ihm in Donauwörth die Vorfahrt

Donauwörth

Mann bei Unfall in der Promenade verletzt: Radfahrer nahm ihm die Vorfahrt

Ein junger Radfahrer möchte auf die Promenade in Donauwörth einfahren. Dabei übersieht er aber einen Pedelec-Fahrer. Es kommt zur Kollision.
    •
    •
    •
    Zwischen zwei Radlern kam es in Donauwörth zu einem Unfall.
    Zwischen zwei Radlern kam es in Donauwörth zu einem Unfall. Foto: Jonas Walzberg, dpa (Symbolbild)

    Ein 18-jähriger Radfahrer hat am Samstag in Donauwörth einen Unfall verursacht. Gegen 14.45 Uhr fuhr er auf dem Verbindungsweg zwischen Ölgasse und Promenade. Beim Einfahren auf den Radweg in der Promenade übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 81-Jährigen, der mit einem Pedelec unterwegs war.

    Die beiden stießen zusammen. Der Pedelec-Fahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen an den Händen. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige. (AZ)

