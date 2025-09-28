Mann bei Unfall in der Promenade verletzt: Radfahrer nahm ihm die Vorfahrt

Ein 18-jähriger Radfahrer hat am Samstag in Donauwörth einen Unfall verursacht. Gegen 14.45 Uhr fuhr er auf dem Verbindungsweg zwischen Ölgasse und Promenade. Beim Einfahren auf den Radweg in der Promenade übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 81-Jährigen, der mit einem Pedelec unterwegs war.
Die beiden stießen zusammen. Der Pedelec-Fahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen an den Händen. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige. (AZ)
