Mann droht Polizisten vor Unterkunft mit dem Tod

Ein 40-Jähriger hat am Dienstag das Sicherheitspersonal einer Gemeinschaftsunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler Straße in Donauwörth angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Vorkommnisse vor dem Gebäude um 21.10 Uhr. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen in Gewahrsam. Dabei beleidigte der Mann neben dem Sicherheitspersonal auch die Polizisten massiv und bedrohte sie mit dem Tod.

Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Gesetzeshüter außerdem ein verbotenes Einhandmesser. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Die Beamten zeigten den 40-Jährigen wegen des Verdachts von Bedrohungs-, Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikten sowie wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Waffengesetz an. (AZ)