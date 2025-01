Diebstahl im Supermarkt: Mann entwendet Nahrungsmitteldosen

Ein Mann hat am Montag versucht, Waren aus einem Laden in Rain zu stehlen. Am Nachmittag wurde er in dem Supermarkt im Erlenweg dabei beobachtet, wie er mehrere Nahrungsmitteldosen in seinen mitgebrachten Rucksack steckte. An der Kasse bezahlte der 29-Jährige laut Polizei aber lediglich eine Gewürzmischung.

Nachdem der Dieb den Kassenbereich passierte, wurde er durch die Geschäftsleitung angehalten und die Polizei informiert. Bei der Durchsuchung des Mannes und seines mitgeführten Rucksacks konnten Waren im Wert von 36,52 Euro gefunden werden. Im Anschluss brachten Beamte den 29-Jährigen zur Polizeiinspektion Rain, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung stattfand. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. (AZ)