Mann bedroht Autofahrer mit Baseballschläger und prügelt auf Pkw ein

Am Samstagabend trafen nahe Mertingen ein 33-jähriger Autofahrer und ein 20-jähriger Autofahrer nahe Mertingen aufeinander. Wie die Polizei mitteilt, soll der 20-Jährige unvermittelt nach links auf den Gegenfahrstreifen gezogen haben, sodass der Gegenverkehr bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Kaiser-Karl-Straße in Donauwörth trafen die Beteiligten schließlich erneut aufeinander. Hier soll der 33-Jährige sein Gegenüber nunmehr mit einem Baseball-Schläger bedroht und auch dessen Auto beschädigt haben. Der Schaden beläuft sich laut den Beamten auf geschätzt 150 Euro. Die Polizei Donauwörth stellte den Baseball-Schläger sicher und leitete Strafverfahren wegen entsprechender Verkehrsdelikte, aber auch wegen Bedrohung und Körperverletzung ein. (AZ)

