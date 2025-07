Mann hortete verbotene Waffen und Munition in Wohnhaus

Brisanter Fund in einem leerstehenden Wohnhaus im Landkreis Donau-Ries. Vermutlich ein Mann hat dort eine größere Menge Waffen und Munition gehortet, allesamt illegal. Nun entdeckte eine Person beim Ausräumen des Gebäudes in dem Dorf im nordwestlichen Bereich des Zuständigkeitsgebiets der Polizeiinspektion Donauwörth das verbotene Arsenal.

Der Finder reagierte laut Polizei genau richtig: Er rührte die gefährlichen Gegenstände nicht an und informierte sofort die Gesetzeshüter. Diese schauten in dem Anwesen genauer nach und beschlagnahmten unter anderem zehn Gewehre verschiedener Kaliber, 13 Pistolen und Revolver sowie diverse Munition und Munitionsbestandteile für Lang- und Kurzwaffen, so auch Patronen für ein Maschinengewehr. Aber auch Sprengzünder für Handgranaten und Leuchtspurgeschosse befanden sich in dem Haus. Die Beamten registrierten insgesamt über 500 Patronen und Geschosse.

Der mutmaßliche Besitzer der Waffen ist vor einiger Zeit gestorben

Ein Teil der aufgefundenen Gegenstände unterliegt dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Der mutmaßliche Besitzer, der vor einiger Zeit gestorben ist, besaß nach ersten Erkenntnissen keinerlei Erlaubnis für all die Waffen und Munition. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ, wwi)