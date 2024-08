Mann will vermeintlichen Fahrraddieb anhalten: Anzeige

Mitten in Donauwörth hat am Dienstag die zufällige Begegnung zweier junger Männer ein böses Ende genommen. Weil der eine meinte, der andere wäre ein Dieb, ging er diesen an - und hat nun eine Strafanzeige am Hals.

Nach Angaben der Polizei trafen die beiden 25-Jährigen um etwa 8.45 Uhr im Ried aufeinander. Einer war als Fußgänger unterwegs. In der Fußgängerzone erblickte er einen Gleichaltrigen mit einem schwarzen Mountainbike. Bei diesem, so glaubte der Passant zu erkennen, handelte es sich um sein der Vergangenheit gestohlenes Rad.

Der Mann rief dem Radfahrer zu, er solle anhalten. Weil dieser nicht reagierte, packte ihn der 25-Jährige am Arm, um ihn zu stoppen. Im Nachgang stellte sich aber heraus, dass der Radler rechtmäßiger Eigentümer und kein Dieb beziehungsweise Hehler ist. Der Angegriffene machte gegenüber der Polizei, die verständigt wurde, zwar weder Verletzungen, noch eine Beschädigung am Rad geltend. Jedoch läuft wegen des rabiaten Verhaltens des Passanten ein Verfahren wegen des Verdachts der Nötigung. (AZ)