Wagenheber rutscht weg: Mann wird fast von Auto erdrückt

Ein Mann in Wemding hat sich am Donnerstag durch ein Missgeschick in eine lebensbedrohliche Situation gebracht. Der Familienvater lag unter seinem Auto, um an diesem etwas zu reparieren. Der Wagenheber rutschte weg und der Wagen drohte den 44-Jährigen zu erdrücken.

Das Unglück ereignete sich der Polizei zufolge um etwa 13.30 Uhr. Das Opfer befand sich in der Adolph-Kolping-Straße in einer Garage. Der 44-Jährige bockte den Pkw auf und begab sich unter diesen. Der Wagenheber rutschte weg und fiel auf Gesicht und Oberkörper. Der Mann wurde eingeklemmt, konnte aber noch um Hilfe rufen. Dies hörte ein Kind im Umfeld. Es verständigte eine Angehörige und die setzte einen Notruf ab.

Feuerwehr in Wemding zieht eingeklemmten Mann unter dem Auto hervor

Die Freiwillige Feuerwehr Wemding mit über 20 Kräften, ein Notarzt, die Besatzungen von zwei Rettungswagen und weitere Helfer eilten zu der Adresse. Als die Feuerwehr eintraf, ragten nach Auskunft des stellvertretenden Kommandanten Helmut Kopp nur die Füße unter dem Auto hervor. Der Eingeklemmte sei bei Bewusstsein gewesen. Sogleich schoben die Helfer Hebekissen unter den Wagen und bliesen diese mit Druckluft auf. Gleichzeitig griffen mehrere Feuerwehrleute an die Kotflügel und hoben das Fahrzeug mit Muskelkraft so weit wie möglich an. Laut Kopp gelang es auf diese Weise, den Verunglückten rasch unter dem Pkw hervorzuziehen.

Der Rettungsdienst versorgte den Schwerverletzten. Da nicht auszuschließen war, dass sich das Opfer in einem lebensbedrohlichen Zustand befand, wurde es mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen. Dort stellte sich nach Angaben der Polizei inzwischen heraus, dass der Mann außer Lebensgefahr ist. Er zog sich aber eine Reihe von Knochenbrüchen zu. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler nach aktuellen Erkenntnissen aus. (wwi, AZ)