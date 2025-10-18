29-Jähriger beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt

In Donauwörth hat ein 29-jähriger Mann am Freitag kurz vor Ladenschluss in einem Supermarkt in der Kaiser-Karl-Straße Lebensmittel gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann steckte mehrere Artikel in seinen Rucksack, ohne sie an der Kasse zu bezahlen. Um keinen Verdacht zu erregen, legte er andere Waren auf das Kassenband und zahlte diese ordnungsgemäß. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und sprach den Mann an. Der Wert seiner Beute betrug rund elf Euro. Der Täter hatte eigentlich ausreichend Bargeld dabei, um alle Waren bezahlen zu können, wie sich im Anschluss herausstellte. (AZ)

