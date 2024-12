Mann liefert sich am Bahnhof verbale Auseinandersetzung mit Mülltonne

Ein Mann hat sich am Donnerstag in Donauwörth ein Wortgefecht mit einer Mülltonne geliefert. Zeugen meldeten der Polizei um 18.30 Uhr einen stark angetrunkenen und augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann, welcher Gäste in der Wartehalle des Donauwörther Bahnhofs belästigte. Der 43-Jährige fing dort einen lautstarken verbalen Streit mit einer Mülltonne an.

Zeugenaussagen zufolge verhielt sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber der Mülltonne, da sich diese nicht aktiv am Streitgespräch beteiligte. Polizeibeamte erteilten dem Mann einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände und untersagten aufgrund seines Zustandes die Weiterfahrt mit dem Fahrrad. Er verweigerte sowohl einen Alkohol- als auch einen Drogentest.

Da der 43-Jährige die Auseinandersetzung mit der wortkargen, streitsüchtigen Mülltonne erklärte und der Zustand sich augenscheinlich verschlechterte, wurde der Mann anschließend in das Donauwörther Krankenhaus verbracht. Anhaltspunkte für strafbares Verhalten liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. (AZ)