Unbekannter auf auffälligem Zweirad streitet mit Radler

Nahe Wemding ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der zwei Männer beteiligt waren. Einer machte sich aus dem Staub, der andere blieb verletzt zurück.

Wie die Polizei berichtet, war ein 56-Jähriger um 12.25 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf einem Feldweg zwischen Fessenheim und Wemding unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Richtung Wildbad brauste den aktuellen Ermittlungen zufolge ein anderer Mann mit einem motorisierten Zweirad mit sehr hoher Geschwindigkeit an dem 56-Jährigen vorbei. Als dieser gestikulierte, drehte der Unbekannte um und fuhr abermals an dem Radler vorbei. Als selbiger den Unbekannten daraufhin auf sein augenscheinlich manipuliertes Zweirad ansprach und die Polizei informieren wollte, geriet das Duo aneinander. Der 56-Jährige stürzte und zog sich unter anderem eine Kopfplatzwunde zu. Der Rettungsdienst behandelte das Opfer vor Ort ambulant.

Der Zweiradfahrer, der nahe Wemding unterwegs war, ist etwa 30 Jahre alt und kräftig gebaut

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und kräftig gebaut. Er trug einen dunklen Motorradhelm mit verspiegeltem Visier sowie schwarze Kleidung. Auffällig war eine Tätowierung an der linken Wade in Form eines Barcodes.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein elektromotorisiertes Zweirad ähnlich einem breiteren Mountainbike mit grober Stollenbereifung handeln. Das Gefährt hatte keine Schutzbleche, war komplett in schwarz, verfügte über einen auffallend großen Batteriekasten in der Mitte und hatte einen gelben Aufkleber am Heck. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)