Mann mit Messer löst Einsatz der Polizei aus

Ein Mann hat mit einer auf andere Menschen bedrohlich wirkenden Aktion am frühen Dienstagabend mitten in Donauwörth für mächtig Aufregung gesorgt und einen Einsatz der Polizei ausgelöst: Der 32-Jährige hielt aus nicht nachvollziehbaren Gründen ein Messer in der Hand.

Um etwa 18.30 Uhr gingen Notrufe bei der örtlichen Polizeiinspektion ein. Demnach lief der Verdächtige mit dem Messer, das er vor seinem Körper hielt, auf der Hindenburgstraße hin und her. Sofort eilten mehrere Streifenbesatzungen dorthin - und trafen tatsächlich den Mann an, der noch immer wie von Zeugen beschrieben unterwegs war. Als er die Beamten, die auf ihn zugingen, erblickte, warf der 32-Jährige, der aktuell in Sachsen wohnhaft ist, das spitze Messer, das eine Klingenlänge von zwölf Zentimeter hat, weg. Die Polizisten forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Dem kam er nach und ließ sich widerstandslos fesseln.

Mann in Donauwörth stahl Messer in einem Lokal

Es stellte sich heraus, dass der Mann das Pizzamesser in einem Lokal im Ried gestohlen hatte. Warum er anschließend mit dem Messer umherlief, sei nicht bekannt, so die Polizei. Die kam zu dem Ergebnis, dass von dem Festgenommenen, der absolut nüchtern war, wohl keine Gefahr ausgeht. Deshalb wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Es läuft lediglich ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. (AZ, wwi)