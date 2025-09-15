Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Mann muss nach Getränke-Diebstahl in Donauwörth gleich wieder ins Gefängnis

Donauwörth

Getränke-Dieb muss gleich wieder ins Gefängnis

Nach einem Diebstahl in Donauwörth muss ein 33-Jähriger erneut in Haft. Er war erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden.
    • |
    • |
    • |
    Nur kurze Zeit währte die Freiheit eines Mannes. Der wandert nach einem Diebstahl in Donauwörth wieder ins Gefängnis.
    Nur kurze Zeit währte die Freiheit eines Mannes. Der wandert nach einem Diebstahl in Donauwörth wieder ins Gefängnis. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Nach kurzer Zeit in Freiheit schon wieder im Gefängnis gelandet ist ein Mann nach einem Diebstahl in Donauwörth. Der mehrfach vorbestrafte 33-Jährige, der ursprünglich im Landkreis Dillingen beheimatet war, ließ laut Polizei am Sonntagabend in einem Geschäft im Donauwörther Bahnhof ein alkoholhaltiges Getränk mitgehen. Der Dieb flog aber auf.

    Eine Streifenbesatzung stellte fest, dass der Verdächtige erst kurz zuvor aus der Haft entlassen worden war. Aktuell hatte er keinen festen Wohnsitz. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete an, den Mann dem zuständigen Ermittlungsrichter vorzuführen. Dieser entschied, dass der beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt wird. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden