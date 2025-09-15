Getränke-Dieb muss gleich wieder ins Gefängnis

Nach kurzer Zeit in Freiheit schon wieder im Gefängnis gelandet ist ein Mann nach einem Diebstahl in Donauwörth. Der mehrfach vorbestrafte 33-Jährige, der ursprünglich im Landkreis Dillingen beheimatet war, ließ laut Polizei am Sonntagabend in einem Geschäft im Donauwörther Bahnhof ein alkoholhaltiges Getränk mitgehen. Der Dieb flog aber auf.

Eine Streifenbesatzung stellte fest, dass der Verdächtige erst kurz zuvor aus der Haft entlassen worden war. Aktuell hatte er keinen festen Wohnsitz. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete an, den Mann dem zuständigen Ermittlungsrichter vorzuführen. Dieser entschied, dass der beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt wird. (AZ)